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Номер извещения
АП010122
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1750
Факс
--
Адрес электронной почты
d.kolesnichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесниченко Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 17:10 GMT +309.12.2021 17:1009.12.2021 17:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010122Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010122Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010122Подведение итогов не позднее Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по терминальной обработке груза в Иркутской области, п. Магистральный. (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2), (Уч. "Ковыкта-Чаянда" Этап 1. Линейная часть газопровода), код проекта СТНГ-2029.3-НС-ОМ, СТНГ-2028.1-ЛС-СТ с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Начальная цена
306 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
52.24.1
Документация лота
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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