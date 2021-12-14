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Номер извещения
АП010121
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке грузов к погрузочно-разгрузочным работам и обеспечения необходимых условий для их перевозки морем для нужд ООО "Газпромнефть-Снабжение"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 06127923
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заволодько Виталий Игоревич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по подготовке грузов к погрузочно-разгрузочным работам и обеспечения необходимых условий для их перевозки морем для н
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010121Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке грузов к погрузочно-разгрузочным работам и обеспечения необходимых условий для их перевозки морем для нСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке грузов к погрузочно-разгрузочным работам и обеспечения необходимых условий для их перевозки морем для н
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