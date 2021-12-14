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Номер извещения
АП010120
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов для нужд Дивизиона "Центр" "Газпромнефть-Снабжение" (Направление ХМАО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 958 439-70-62
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долбнякова Виталина Аркадьевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов для нужд Дивизиона "Центр" "Газпромнефть-Снабжение" (На
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010120Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов для нужд Дивизиона "Центр" "Газпромнефть-Снабжение" (НаНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по сбору, транспортированию и передаче жидких бытовых отходов для нужд Дивизиона "Центр" "Газпромнефть-Снабжение" (На
Официальный сайт, на котором размещена документация
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