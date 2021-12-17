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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913539Дата и время окончания срока приема заявок Страхование ОСАГОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110913539

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Ракетно-космический центр Прогресс» (АО «РКЦ «Прогресс»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    506.РПЗ.2021_Приложение___2___Техническое_задание.xlsx

    506.РПЗ.2021_Приложение___1___Проект_договора_ОСАГО.docx

    506.РПЗ.2021_ДОЗ_Прогресс_РКЦ_ОСАГО.docx

    506.ПЗКо.2021_от_21.12.2021_ПротоколОценки_Прогресс_РКЦ_ОСАГО.pdf

    506.ПЗКо.2021_от_21.12.2021_ПротоколОценки_Прогресс_РКЦ_ОСАГО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43 доб. 217

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование ОСАГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110913539Дата и время окончания срока приема заявок Страхование ОСАГОМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110913539Дата и время вскрытия заявок Страхование ОСАГОМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913539Подведение итогов не позднее Страхование ОСАГОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110913539Подведение итогов не позднее Страхование ОСАГОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование ОСАГО

    Начальная цена

    866 668,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.СамараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117486/name/61c19d7f661c86.21021719

    21.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117487/name/61c19d86233308.05788378

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 200.00000

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