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    Главная / Торги / Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010119Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010119

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01414

    Наименование закупки

    Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__4_Форма_ТКП.xlsx

    ТЗ_на_ремонт_4_единиц__002_.docx

    Договор.zip

    Конкурсная_документация.docx

    Копия_Приложение__5_Рекомендации_по_составу_участников_и_типу_закупочной_процедуры.XLS

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-41 доб. 2861

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    medvedevko@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Константин Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010119Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010119Подведение итогов не позднее Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010119Подведение итогов не позднее Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    33.17.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по диагностики, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту дорожно-строительной техники Caterpillar 587R для нужд ООО «ГСП-Механизация»"

    Кол-во: 1

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