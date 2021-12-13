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Номер извещения
ГП112750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый редукцион №ОР21-12-175 Закупка оборудования и лицензий Positive Technologies Network Attack Discovery в 2-х лотах: Лот № 2 Лицензии Positive Technologies Network Attack Discovery
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Редукцион
Дата публикации
06.12.2021 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Открытый редукцион №ОР21-12-175 Закупка оборудования и лицензий Positive Technologies Network Attack Discovery в 2-х лотах: Лот № 2 Лицензии Positive Technologies Network Attack Discovery
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112750Подведение итогов не позднее Открытый редукцион №ОР21-12-175 Закупка оборудования и лицензий Positive Technologies Network Attack Discovery в 2-х лотах: Лот № 2 Лицензии Positive Technologies Network Attack DiscoveryМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый редукцион №ОР21-12-175 Закупка оборудования и лицензий Positive Technologies Network Attack Discovery в 2-х лотах: Лот № 2 Лицензии Positive Technologies Network Attack Discovery
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
J
Документация лота
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