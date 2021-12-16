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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БУМАГИ ОФИСНОЙ

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БУМАГИ ОФИСНОЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техникиВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909313

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БУМАГИ ОФИСНОЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_AC0003579.docx

    Проект_договора_АС0003579.docx

    Техническое_задание_AC0003579.docx

    Извещение_AC0003579.docx

    32110909313_Протокол_итоговый_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для офисной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:59 GMT +316.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909313Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техникиВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909313Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для офисной техникиВладимир

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 17:0021.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909313Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техникиВладимир

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 17:0021.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909313Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техникиВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники

    Начальная цена

    3 034 081,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116063/name/61c05c8e4c7129.79183126

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами"

    Кол-во: 10145.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Краснодарский край
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