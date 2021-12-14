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    Главная / Торги / Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»

    Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909364Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ЗК_АН-005945_п..doc

    Протокол_ЗК_АН_005681_п..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909364Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909364Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202219.01.2022 17:0019.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909364Подведение итогов не позднее Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»

    Начальная цена

    2 622 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Классификатор ОКПД2

    61.20.11.000

    Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    61.20

    Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114988/name/61bd875b74ffb1.55599644

    18.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг сотовой связи для ООО «Аэропорт Анапа»"

    Кол-во:

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