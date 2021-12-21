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Номер извещения
32110909345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
06.12.2021 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909345Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909345Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 16:0023.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909345Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете
Начальная цена
59 939 376,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
799 344 чел.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
55.10
55.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 799344.00000
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