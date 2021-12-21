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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909345Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909345

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    06.12.2021 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ...docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 10:00 GMT +321.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909345Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 10:0021.12.2021 10:0021.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909345Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 16:0023.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909345Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 16:0023.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909345Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафетеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению, питанию, трансферу работников АО «Авиакомпания «Россия» находящихся на эстафете

    Начальная цена

    59 939 376,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    799 344 чел.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за фактически оказанные услуги Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета с приложением соответствующих подтверждающих документов и на основании подписанного с двух сторон Акта оказанных услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 799344.00000

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