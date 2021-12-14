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    Главная / Торги / Поставка покрытий лакокрасочных

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909290Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий лакокрасочныхКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_КО_302_2021.xlsx

    Документация_КО_302_2021.docx

    Коммерческое_предложение__Форма_3__КО_302_2021.xlsx

    Извещение_КО_302_2021.doc

    Проект_договора_поставки__КО_302_2021.doc

    итоговый_протокол_302_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909290Подведение итогов не позднее Поставка покрытий лакокрасочныхКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Начальная цена

    885 170,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113670/name/61bc3fd72741f3.01203656

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 75.00000

    "Позиция 2"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 5907.20000

    "Позиция 3"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 255.00000

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