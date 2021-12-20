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    Главная / Торги / Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:5920.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110910946Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»ПятигорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110910946

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 08:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.pdf

    Методика_оценки.docx

    Документация.doc

    Уведомление.pdf

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Копия_Форма__3_Коммерческое_предложение.xlsx

    проект_договора.rar

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а

    Почтовый адрес

    357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а

    Контактный телефон

    +7 8793 33-32-58

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aopyatigorskgorgaz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шурыгин Александр Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Пятигорск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 14:0022.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110910946Подведение итогов не позднее Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»Пятигорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»

    Начальная цена

    6 264 374,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а

    Классификатор ОКПД2

    80.1

    Услуги частных охранных служб

    Классификатор ОКВЭД2

    80

    Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119229/name/61c31c76bb2ac5.85855383

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований"

    Кол-во: 1.00000

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