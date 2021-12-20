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Номер извещения
32110910946
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 08:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а
Почтовый адрес
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а
Контактный телефон
+7 8793 33-32-58
Факс
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Адрес электронной почты
aopyatigorskgorgaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шурыгин Александр Федорович
Место рассмотрения предложений
Пятигорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по физической охране объектов АО «Пятигорскгоргаз»
Начальная цена
6 264 374,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357500, Российская Федерация, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52а
80.1
80
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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