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Номер извещения
ГП112745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 13:30 GMT +327.12.2021 13:3027.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 13:3027.12.2021 13:3027.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112745Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 14:0020.01.2022 14:0020.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112745Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
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