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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.

    Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 13:3027.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение.docx

    ТЗ_подключение_газа.pdf

    Договор_подряд_шаблон.docx

    Приложение__1__Заявка.docx

    Приложение__2__Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 13:30 GMT +327.12.2021 13:3027.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 13:3027.12.2021 13:3027.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112745Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 14:0020.01.2022 14:0020.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112745Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 14:0020.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112745Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136573/name/61e8f423893622.89755384

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по получению технических условий и проектированию газоснабжения вновь вводимых объектов."

    Кол-во: 1

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