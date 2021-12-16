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Номер извещения
32110909201
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 11:59 GMT +316.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909201Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаКиров
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110909201Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаКиров
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 11:0020.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909201Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Начальная цена
1 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
45.20.1
45.20.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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