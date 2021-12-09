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    Главная / Торги / « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112760Дата и время окончания срока приема заявок « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112760

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Канцелярия_на_2022.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1633

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Daria.Zavodchikova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Заводчикова Дарья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112760Дата и время окончания срока приема заявок « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 12:0009.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112760Дата и время вскрытия заявок « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:3023.12.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112760Подведение итогов не позднее « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    « Поставка канцелярии для нужд ПАО «Ижорские заводы» на 2022 год»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка в соответствии с запросом
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "канцелярия"

    Кол-во: 32388

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    Дата аукциона:
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