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Номер извещения
ГП112741
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-58-58 доб. 1424
Факс
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Адрес электронной почты
i.musaev@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусаев Ислам Харонович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112741Дата и время окончания срока приема заявок ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112741Дата и время вскрытия заявок ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112741Подведение итогов не позднее ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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