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    Главная / Торги / ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich

    ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112741Дата и время окончания срока приема заявок ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реквизиты_ОТЭКО_Портсервис.doc

    Фото_шильда__23466.docx

    ИНФОРМАЦИЯ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ.docx

    ЗК_23466_Форма_ТКП_электродвигатель_Friedrich.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-58-58 доб. 1424

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.musaev@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусаев Ислам Харонович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 18:00 GMT +315.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112741Дата и время окончания срока приема заявок ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 18:0016.12.2021 18:0016.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112741Дата и время вскрытия заявок ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112741Подведение итогов не позднее ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112741Подведение итогов не позднее ЗК 23466 Закупка электродвигателя FriedrichМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указывается в прилагаемом ТКП

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, п.Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗК 23466 Закупка электродвигателя Friedrich"

    Кол-во:

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