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    Главная / Торги / Поставка кабеленесущих систем

    Поставка кабеленесущих систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих системСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеленесущих систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9289

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Mihail.Cherkasov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черкасов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеленесущих систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 16:00 GMT +315.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеленесущих системСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 16:0015.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112736Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеленесущих системСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 12:0031.03.2022 12:0031.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112736Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих системСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 12:0031.03.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112736Подведение итогов не позднее Поставка кабеленесущих системСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеленесущих систем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    42.22.1

    Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ФОРМА__3___Договор_рамочный__поставка_по_спецификациям_.docx

    01.02.2022

    1_._Информационное_сообщение.doc

    01.02.2022

    ФОРМА__2___Карточка_предприятия.doc

    01.02.2022

    ФОРМА__1___ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ.xlsx

    01.02.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перфорированный листовой лоток RG 60, L=3000mm, В=50мм, Н=60 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Соединительная пластина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Соединитель, L=190 мм, Н=45 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Короб серии СП прямая секция, В=100мм, L=2000mm"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Короб серии СП угловая секция вертикально вниз на 90°,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Профиль зетовый оцинкованный, L=2000mm"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Уголок перфорированный оцинкованный, L=2000mm"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Швеллер перфорированный оцинкованный, L=2000мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Профиль BPM-41, С-образный, 41х41, L2000, 2.5мм, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Вертикальный подвес одиночный 41x21, L400 Производитель: «ДКС»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Уголок перфорированный оцинкованный, L=2м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "SZ DIN-рейка 35х7,5 2000мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Уголок перфорированный оцинкованный, L=2м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лоток перфорированный, 100x50мм, L=3 м, исп. 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Крышка лотка 100мм, L=3 м, исп. 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Швеллер перфорированный, оцинкованный, L=2 м, толщина 2,5 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Профиль зетовый, оцинкованный, L-2 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Стойка напольная, L=1 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Стойка напольная, L=0,25 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Перфорированный листовой лоток 200х100х3000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Крышка на лоток осн.200, L=3000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Пластина для заземления PTCE"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Соединительная пластина GTO 100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Уголок перфорированный оцинкованный, L=2м"

    Кол-во: 6

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