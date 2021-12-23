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    Главная / Торги / Закупка фитингов для узла подключения

    Закупка фитингов для узла подключения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 10:0323.12.2021 10:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010116Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фитингов для узла подключенияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фитингов для узла подключения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_АП010116.xlsx

    Договор_поставки.7z

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ny.kasimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фитингов для узла подключения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2021 10:03 GMT +323.12.2021 10:0323.12.2021 10:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010116Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фитингов для узла подключенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010116Подведение итогов не позднее Закупка фитингов для узла подключенияМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010116Подведение итогов не позднее Закупка фитингов для узла подключенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фитингов для узла подключения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара Покупателем

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.52.30

    Фитинги для труб и трубок литые стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Муфта переходная приварная МПП-20 PN 20МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Штуцер Щц-G1/2 УХЛ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 19"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Тройник приварной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Соединение навертное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Соединение ввертное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Вставка диэлектрическая"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 26"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 26

    "Позиция 29"

    "Обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Вставка диэлектрическая, рабочее давление 20МПа, присоединительная резьба М20х1,5 (гайка-штуцер)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5."

    Кол-во: 6

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