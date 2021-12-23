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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП010116
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фитингов для узла подключения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
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Адрес электронной почты
ny.kasimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касимова Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фитингов для узла подключения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 10:03 GMT +323.12.2021 10:0323.12.2021 10:03Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010116Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фитингов для узла подключенияМосква
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010116Подведение итогов не позднее Закупка фитингов для узла подключенияМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фитингов для узла подключения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
24.52.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 16
Кол-во: 26
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 6
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