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Номер извещения
32110909013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка защитного покрытия AR-PC 5090 и фоторезиста AZ 10XT (в рамках реализации составной части проекта № 143/2018-2021 от 01.12.2018 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 16:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Почтовый адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Контактный телефон
+7 8162 69-30-92
Факс
+7 8162 69-30-92
Адрес электронной почты
secretary@okbplaneta.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химической продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции
Начальная цена
310 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Адрес местонахождения
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
20.59.5
20.59
Документация лота
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 500.00000
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