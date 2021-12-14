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Номер извещения
ГП112730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
06.12.2021 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+49 5505 933 32 доб. 477
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
m.lobanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лобанова Мария Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112730Дата и время окончания срока приема заявок Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 15:0014.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112730Дата и время вскрытия заявок Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112730Подведение итогов не позднее Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»
Начальная цена
20 127 882,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 пассажирских лифта г/п 500 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
143907, Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
43.29.19.110
Документация лота
Кол-во: 1
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