Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»

    Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112730Дата и время окончания срока приема заявок Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    06.12.2021 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТИПОВАЯ_ФОРМА_БГ_возврата_аванса_на_рус._яз__ГПБ.docx

    Тендерная_документация.docx

    ТЗ_лифты_ПАО_КМ_подписанное.pdf

    2021_530.01___Лифт__321673___954_мэ__п.1__ПД.pdf

    2021_530.01___Лифт__321673___954_мэ__п.1__ТЗК.pdf

    2021_530.02___Лифт__321667___953_мэ__п.2__ПД.pdf

    2021_530.02___Лифт__321667___953_мэ__п.2__ТЗК.pdf

    2021_530.03___Лифт__321681___955_мэ__п.3__ПД.pdf

    2021_530.03___Лифт__321681___955_мэ__п.3__ТЗК.pdf

    2021_530.04___Лифт__321658___952_мэ__п.4__ТЗК.pdf

    2021_530.04___Лифт__321658___955_мэ__п.4__ПД.pdf

    Смета_подъезд_1.pdf

    Смета_подъезд_2.pdf

    Смета_подъезд_3.pdf

    Смета_подъезд_4.pdf

    ГП112730_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +49 5505 933 32 доб. 477

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    m.lobanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанова Мария Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112730Дата и время окончания срока приема заявок Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 15:0014.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112730Дата и время вскрытия заявок Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 15:0029.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112730Подведение итогов не позднее Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112730Подведение итогов не позднее Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг в здании лабораторно-конструкторского корпуса ПАО «Криогенмаш»

    Начальная цена

    20 127 882,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 пассажирских лифта г/п 500 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    143907, Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад грузополучателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.110

    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117954/name/61c1d06bb794d1.21961582

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена 4-х пассажирских лифтов г/п 500 кг"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211089877
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    Услуги по техническому обслуживанию лифтов
    594916
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 843 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить