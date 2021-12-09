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Номер извещения
АП010112
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Уренгой)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)Москва
Подведение итогов не позднее
10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010112Подведение итогов не позднее Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с форматом ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
20.59.41.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2904
Кол-во: 1933
Кол-во: 908
Кол-во: 5200
Кол-во: 208
Кол-во: 200
Кол-во: 271
Кол-во: 1190
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