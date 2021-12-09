Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Уренгой)

    Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Уренгой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010112

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Уренгой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_АП010112.xlsx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Договор_поставки.7z

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010112Дата и время окончания срока приема заявок Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010112Подведение итогов не позднее Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010112Подведение итогов не позднее Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка смазочных материалов, масел (г. Новый Яренгой)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с форматом ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W30"

    Кол-во: 2904

    "Позиция 2"

    "Масло моторное TOTAL RUBIA TP MAX 10W40"

    Кол-во: 1933

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое TOTAL EQUIVIS XLT 32"

    Кол-во: 908

    "Позиция 4"

    "Масло моторное TEBOIL SUPER HPD 10W40"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 5"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ Авангард Ультра 5W-40"

    Кол-во: 208

    "Позиция 6"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 46"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Масло гидротрансимссионное ЛУКОЙЛ Гейзер ММ 10 (10W)"

    Кол-во: 271

    "Позиция 8"

    "Антифриз -60 (зеленый)"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 9"

    "Тосол - 60"

    Кол-во: 630

    "Позиция 10"

    "Смазка пластичная синтофлекс"

    Кол-во: 1225

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081453
    МИ №186/МИ - Антифриз, концентрат L2629 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №186/МИ - Антифриз, концентрат L2629 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    593704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 607 537
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211088264
    Поставка товаров: Смазочные материалы
    Поставка товаров: Смазочные материалы
    593403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    585 284
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП225360
    ГСМ (масла и смазочные материалы)
    ГСМ (масла и смазочные материалы)
    591041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЗЛАТМАШ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225201
    Поставка смазок технических, согласно перечню
    Поставка смазок технических, согласно перечню
    590470
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ХимБурСервис
    Запрос предложений № ГП213865
    Смазочная добавка для буровых
    Смазочная добавка для буровых
    589571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить