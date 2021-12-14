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    Главная / Торги / Строительство газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13 к.н.з.у. 58:05:036104:172 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 150 от 10.03.2021 года).

    Строительство газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13 к.н.з.у. 58:05:036104:172 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 150 от 10.03.2021 года).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110909009Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110909009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    4223-2021

    Наименование закупки

    Строительство газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13 к.н.з.у. 58:05:036104:172 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 150 от 10.03.2021 года).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    06.12.2021 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Приложение___1_Проект_договора.doc

    Приложение___2_Техническая_часть.docx

    Проект_Чемодановка__2_я_Школьная__13.pdf

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Смета_на_гд_вд_и_нд_Чемодановка__ул._2_я_Школьная_13_кнзу_172.xlsx

    итоговый_протокол___4223_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Вячеслав Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909009Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13

    Начальная цена

    3 456 392,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112457/name/61bb1125befc95.21408477

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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