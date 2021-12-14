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Номер извещения
32110909009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13 к.н.з.у. 58:05:036104:172 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 150 от 10.03.2021 года).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
Дата публикации
06.12.2021 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
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Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Вячеслав Михайлович
Место рассмотрения предложений
Пенза
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Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110909009Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13Пенза
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству газопровода высокого и низкого давления до границы земельного участка по адресу : Пензенская область, Бессоновский район, с. Чемодановка, ул. 2-я Школьная, 13
Начальная цена
3 456 392,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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