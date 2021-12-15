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    Главная / Торги / Поставка цепи DITCH WITCH

    Поставка цепи DITCH WITCH

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка цепи DITCH WITCHЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908875

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка цепи DITCH WITCH

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика_анализа_заявок___GA2116.docx

    Форма_3._Анкета_участника_закупки___GA2116.xlsx

    Приложение_2_к_Форме_1_Техническое_предложение___GA1348.xlsx

    Приложение_1_к_Форме_1_Ценовое_предложение___GA1348.xlsx

    Извещение___GA2116.docx

    Техническое_задание_по_Лоту.docx

    ПД_поставки.doc

    Документация___GA2116.doc

    Протокол_GA2116.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Юридический адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    Почтовый адрес

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Контактный телефон

    +7 8362 72-06-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@marigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бастраков Алексей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка цепи DITCH WITCH

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 09:0017.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908875Подведение итогов не позднее Поставка цепи DITCH WITCHЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цепи DITCH WITCH

    Начальная цена

    864 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА

    Адрес местонахождения

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,

    424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93.2

    Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111247/name/61b9c17b602bb1.12705312

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним"

    Кол-во: 86.00000

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