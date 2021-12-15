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Номер извещения
32110908875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка цепи DITCH WITCH
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,
Почтовый адрес
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145
Контактный телефон
+7 8362 72-06-33
Факс
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Адрес электронной почты
tender@marigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бастраков Алексей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цепи DITCH WITCH
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цепи DITCH WITCH
Начальная цена
864 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОШКАР-ОЛА
Адрес местонахождения
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145,
424002, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ ЯКОВА ЭШПАЯ, 145
28.92.61.110
25.93.2
Документация лота
Кол-во: 86.00000
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