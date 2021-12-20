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    Главная / Торги / "Подшипники" по БП МТР 2022

    "Подшипники" по БП МТР 2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112724Дата и время окончания срока приема заявок "Подшипники" по БП МТР 2022Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "Подшипники" по БП МТР 2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.pdf

    Расчет_стоимости_Оборудования__Товара___Приложение__1_.xlsx

    Квалификационная_Анкета_Претендента__Приложение__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Подшипники" по БП МТР 2022

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 15:00 GMT +320.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112724Дата и время окончания срока приема заявок "Подшипники" по БП МТР 2022Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 15:0020.12.2021 15:0020.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112724Дата и время вскрытия заявок "Подшипники" по БП МТР 2022Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 10:0028.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112724Подведение итогов не позднее "Подшипники" по БП МТР 2022Тюменская область

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 10:0028.02.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112724Подведение итогов не позднее "Подшипники" по БП МТР 2022Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Подшипники" по БП МТР 2022

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 6307ZZCM (NSK, Япония)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "подшипник 6308 ZZE / подшипник 6308 ZZE"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Подшипник 7313 BEP SKF радиально упорный шариковый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Подшипник 6013 -2RS1 SKF радиальный однорядный шариковый."

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Подшипник ES206G2X1LTSSG101 производитель SNR"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Подшипник 1612 ГОСТ 28428-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Подшипник вала вентилятора P/N 037586"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER PU323N"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Подшипник вала вентилятораFAN SHAFT BEARING FOR AXH WATER COOLER PU331N"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Подшипник 6306-2RS1/C3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Подшипник 6204- 2 RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Подшипник SKF 6307-2Z"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Подшипник 6205-2RSС3 (FAG)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Подшипник SKF 6201-2 RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Подшипник 6306-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Подшипник 6205-С-2HRS производства FAG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Подшипник SKF 6317"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Подшипник 6310-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Подшипник SKF 6218- 2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Подшипник SKF 6314-2Z/C3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Подшипник SKF 6312-2 RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Подшипник 6317-C3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Подшипник 6314-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Подшипник SKF 6319 2RSH/C3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Подшипник SKF 6316 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Подшипники скольжения для СТДМ-1000-2РУХЛ4, 6000В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Подшипник SKF 6320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Подшипник SKF 6208-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Подшипник NU 312 ECP/C3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Подшипник SKF 6312 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Подшипник SKF 6308 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Подшипник 2318 КМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Подшипник SKF NU 317 ECP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Подшипник SKF 6317 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Подшипник 6210-2Z (SKF)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Подшипник 6211-2RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Подшипник 6211-2Z (SKF), JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Подшипник SKF 6309-2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Подшипник 6311-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Подшипник SKF 6314- 2RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Подшипник SKF NU 312 ECP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Подшипник SKF NU 311 ECP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Подшипник SKF 6311 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Подшипник 6204- 2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Подшипник 6007Z NSK"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Подшипник SKF 6218 2RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Подшипник SKF 6309 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Подшипник SKF 6306 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Подшипник SKF 6211 2RSH"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Подшипник SKF 6204 -2 RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Подшипник 6309-2RS (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Подшипник 6209-2RS1 (SKF)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Подшипник SKF 6311 2RS1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Подшипник 6310-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Подшипник 6209-2RS1 (SKF)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Подшипник 6310-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Подшипник 6309-2RS (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Подшипник 6307Е-2Z"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Подшипник 6306 2RS (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Подшипник SKF 6209 -2 RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Подшипник SKF 6207-2Z"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Подшипник SKF 6203-2 RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Подшипник SKF 6201-2 RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Подшипник 6211-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Подшипник SKF 6202-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Подшипник SKF 6201-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Подшипник SKF 6218-2RS1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Подшипник 6312-ZZ-C3 (FAG)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Подшипник 6310-2Z"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Подшипник SKF 6320"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Подшипник 32320 К1М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Подшипник 6317 (SKF)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Подшипник 6317 (SKF)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Подшипник 6316/C3 SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Подшипник 6315/C3 SKF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Подшипник 6314"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Подшипник 6313-2Z/C3 (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Подшипник 6311-2Z"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Подшипник 6309-2Z (SKF) JAPAN"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Подшипник 6307-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Подшипник 6306-2RS1/C3 (SKF)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 82"

    "Подшипник 6305"

    Кол-во: 26

    "Позиция 83"

    "Подшипник 6302-2RSH SKF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Подшипник SKF 6218- 2Z"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Подшипник SKF 6212-2Z"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "Подшипник SKF 6211-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Подшипник SKF 6208-2 RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Подшипник SKF 6207-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Подшипник SKF 6206-2 RS"

    Кол-во: 18

    "Позиция 90"

    "Подшипник SKF 6204 -2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Подшипник SKF 6203-2 RS"

    Кол-во: 34

    "Позиция 92"

    "Подшипник SKF 6202-2 RS"

    Кол-во: 18

    "Позиция 93"

    "Подшипник 6201-С-2Z"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Подшипник SKF 6206-2 RS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Подшипник SKF 6203-2 RS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Подшипник SKF 6215-2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Подшипник SKF 7220-ВЕСВР"

    Кол-во: 14

    "Позиция 98"

    "Подшипник SKF 6220-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 99"

    "Подшипник SKF 6218- 2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Подшипник SKF 6314-2Z/C3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Подшипник SKF 6209 -2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Подшипник SKF 6312-2 RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Подшипник SKF 6306-2 RSH"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Подшипник SKF 6205-2 RSH"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Подшипник SKF 6320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Подшипник SKF 6214-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Подшипник SKF 6208-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Подшипник SKF 6201-2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Подшипник SKF 6202-2 RS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Подшипник SKF 6207-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Подшипник SKF 6307-2Z"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Подшипник SKF 6212-2 RS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Подшипник SKF 6212-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Подшипник SKF 6213-2Z"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Подшипник 6317 (SKF)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Подшипник 6318-2Z-C3 (FAG) Germany"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Подшипник 6314-2Z/C3 (SKF)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Подшипник 7313 ВЕА NSK"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Подшипник FAG 6308 2RSR"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Подшипник SKF NU 317 ECP"

    Кол-во: 14

    "Позиция 121"

    "Подшипник 6317 (SKF)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 122"

    "Подшипник SKF 6310-2 RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Подшипник SKF 6210-2Z"

    Кол-во: 14

    "Позиция 124"

    "Подшипник SKF 6211-2 RS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 125"

    "Подшипник SKF 6211-2Z"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "Подшипник SKF 6309-2Z"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Подшипник SKF 6311-2Z"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Подшипник 3205 2RS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Подшипник SKF 6204 -2 RS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Подшипник 6304"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Подшипник SKF 6204 -2 RS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Подшипник 6318 SKF"

    Кол-во: 6

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    Заказчик
    Прием заявок
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    • Гибкий подход при рассмотрении
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