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    Главная / Торги / Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2. Технические требования к Продукции (ХГКМ).xlsx

    Договор поставки_проект ОУ ХГКМ.docx

    1. ТЗ на закупку запчастей Webasto ХГКМ.docx

    Форма_КП_запчасти Webasto ХГКМ.xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    АП010108_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 881 24-29096

    Факс

    Адрес электронной почты

    masiaginiv@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Масягин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010108Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010108Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей Webasto для Объекта строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ» для нужд ООО "ГСП-6"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119535/name/61c34378ef10d6.36280489

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Циркуляционный насос U4846 24В Ø 20 мм с монтажным комплектом для Webasto Therno 90 / 90 S 24 вольт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Циркуляционный насос U4846 24В Ø 20 мм с монтажным комплектом для Webasto Therno 90 ST 24 вольт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Циркуляционный насос U4840 24 B Ø 20 мм с монтажным комплектом для Webasto Therno Pro 90 24 вольт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости и уплотнительное кольцо для Webasto Thermo 90, 90 S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Штифт накала 24 вольт для Webasto Thermo Pro 90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Штифт накала 24 вольт для Webasto Thermo 90 ST"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Датчик пламени для Webasto Thermo 90 ST"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Датчик перегрева для Webasto Thermo 90 ST, Thermo Pro 90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Блок управления SG 1577 для Webasto Thermo 90 Pro 24 вольт дизель."

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Блок управления SG 1577 для Webasto Thermo 90 ST 24 вольт дизель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Насос – дозатор (топливный насос) DP 30.02 24V для Webasto Thermo 90, 90 S, 90 ST"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Насос – дозатор (топливный насос) DP42 для Webasto Thermo Pro 90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Нагнетатель воздуха для Webasto Thermo 90 24 В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Нагнетатель воздуха для Webasto Thermo 90 ST 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Горелка бензиновая (комплект) Webasto Thermo 90, 90 S, 90 ST"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Горелка со штифтом накаливания 24 B (комплект) для Webasto Thermo Pro 90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Камера сгорания (жаровая труба) для Webasto Thermo 90, 90 S, 90 ST"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Камера сгорания (жаровая труба) для Webasto Thermo Pro 90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Горелка дизельная 12/24 v. АТ 2000/2000 S без датчика пламени и штифта накаливания."

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Нагнетатель 24В (с кабелем на насос – дозатор) Air Top 2000, Air Top 2000 S 24 вольт дизель."

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Комплект топливного насоса DP30.02 24 Вольт дизель с демпфером для AT 2000, AT 2000S, AT 2000ST."

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Блок управления SG 1574 Webasto Air Top 2000 ST Дизель 24 B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Штифт накала 24 В Дизель Air Top AT 2000 ST/STC"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Датчик перегрева Air Top 2000 ST, Air Top 2000 STC, 12/24 v., дизель/бензин."

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Жгут проводов основной AT2000 STC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Крышка забора воздуха для нагрева Ø 60мм. Air Top"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Крышка подачи нагретого воздуха Ø 60мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Верхняя деталь корпуса Air Top"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Выключатель 12/24В, терморегулятор AT2000, AT2000S, AT2000ST, AT2000 STC"

    Кол-во: 3

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