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    Главная / Торги / Поставка средств электрохимической защиты

    Поставка средств электрохимической защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908904Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств электрохимической защитыУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств электрохимической защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_ТЗ_1315_2021_12.xlsx

    Приложение_5_Обоснование_начальной__максимальной__цены.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.DOCX

    Документация_МИ_1315_2021_12.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_на_участие_в_маркетинговых_исслед.docx

    Приложение_4_Технико_коммерческое_предложение.xlsx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_1315_2021_12_РАЗМ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств электрохимической защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908904Подведение итогов не позднее Поставка средств электрохимической защитыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств электрохимической защиты

    Начальная цена

    6 171 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112902/name/61bb31b67fd358.30771947

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения"

    Кол-во: 1

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