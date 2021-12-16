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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_.pdf

    RequestTemplate__1_.xlsx

    Договор_поставки__рамочный_.doc

    Приложение___6._ОУ.docx

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021__1_.docx

    ТЗ__1_.docx

    Форма_ТКП_ЗРА.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2473

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.katkova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каткова Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 15:00 GMT +316.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010106Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010106Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода

    Начальная цена

    2 558 052,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.131

    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1124267/name/61caced3cb2a56.41035368

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран регулирующий DN150 PN160 кгс/см2 с ручным управлением под приварку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран регулирующий DN100 PN160 кгс/см2 с электроприводом под приварку"

    Кол-во: 2

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