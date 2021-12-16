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Номер извещения
АП010106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2473
Факс
--
Адрес электронной почты
a.katkova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каткова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 15:00 GMT +316.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 16:0030.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010106Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопроводаСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шаровых кранов на Уч. «Ковыкта-Чаянда» Этап 1. Линейная часть газопровода
Начальная цена
2 558 052,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.14.13.131
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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