Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шкафов управления

    Поставка шкафов управления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управленияСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112721

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафов управления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9289

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Mihail.Cherkasov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черкасов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов управления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 11:00 GMT +322.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управленияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 11:0022.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112721Дата и время вскрытия заявок Поставка шкафов управленияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 10:0031.03.2022 10:0031.03.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112721Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управленияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 10:0031.03.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112721Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управленияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов управления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28.13.3

    Части насосов и компрессоров

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Опросные_листы.rar

    01.02.2022

    ФОРМА__1___ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ.xlsx

    01.02.2022

    ФОРМА__2___Карточка_предприятия.doc

    01.02.2022

    ФОРМА__3___Договор_рамочный__поставка_по_спецификациям_.docx

    01.02.2022

    1_._Информационное_сообщение.doc

    01.02.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления электродвигателем скважинного погружного насоса с преобразователем частоты, Рн=365 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шкаф управления электродвигателем скважинного погружного насоса с преобразователем частоты, Рн=190 кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Шкаф управления электродвигателем скважинного погружного насоса с преобразователем частоты, Рн=90 кВт"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП202046
    Поставка запасных частей для компрессоров LMF
    Поставка запасных частей для компрессоров LMF
    594800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Конкурс № 32211083539
    Поставка товара (Насосы, запасные части к насосам)
    Поставка товара (Насосы, запасные части к насосам)
    594043
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    7 891 823
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211082870
    Изготовление торцевого уплотнения для насоса ПЭ 580-185-3 для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Изготовление торцевого уплотнения для насоса ПЭ 580-185-3 для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    593923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    288 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП003872
    Закупка запасных частей SEIM для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка запасных частей SEIM для нужд ОАО Ямал СПГ
    329334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП113753
    Закупка запасных частей к азотному компрессору ARIEL для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка запасных частей к азотному компрессору ARIEL для нужд ОАО Ямал СПГ
    437060
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить