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Номер извещения
ГП112723
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-32
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Shuvaev.Vladimir@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуваев Владимир Олегович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2022 16:00 GMT +320.01.2022 16:0020.01.2022 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112723Дата и время окончания срока приема заявок ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2022 14:3021.01.2022 14:3021.01.2022 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112723Дата и время вскрытия заявок ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 09:0031.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112723Подведение итогов не позднее ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.01.202231.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112723Подведение итогов не позднее ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
город Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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