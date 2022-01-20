ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112723 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ЗАКУПКА АКБ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры АКБ_2022г..xlsx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9 Контактный телефон +7 34949 8-00-32 Факс +7 34949 8-04-04 Адрес электронной почты Shuvaev.Vladimir@yung.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Шуваев Владимир Олегович Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru