Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Обуховский завод»

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Обуховский завод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908813Дата и время окончания срока приема заявок Медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «Обуховский завод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Техническое_задание.docx

    4._Проект_договора.doc

    5._Обоснование_НМЦД.xlsx

    1._Извещение.pdf

    3.1._Приложения_к_ТЗ.xls

    2._Документация.doc

    Протокол_32110908813_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО
    Все закупки и тендеры СТРАХОВОЙ БРОКЕР МИРНОЕ НЕБО

    Юридический адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41

    Контактный телефон

    +7 495 230-05-50

    Факс

    +7 495 230-05-50

    Адрес электронной почты

    zakupki@ib-ps.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Репкин Денис Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Медицинское страхование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908813Дата и время окончания срока приема заявок Медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 10:0016.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110908813Дата и время вскрытия заявок Медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 17:0017.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908813Подведение итогов не позднее Медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908813Подведение итогов не позднее Медицинское страхованиег. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медицинское страхование

    Начальная цена

    2 514 936,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург и Ленинградская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    86.2

    Услуги в области медицинской и стоматологической практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.1

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112783/name/61bb2a04f04418.96195332

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 2514936.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013252
    Поставка лабораторных приборов для объекта «Капитальный ремонт ЛУПИНГ НОВОПСКОВ-ПЕТРОВСК, ДУ 1400, ИНВ.№000182, РЕМОНТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК КМ 288,1-305,7. ЗАМЕНА УЧАСТКА. НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ»
    Поставка лабораторных приборов для объекта «Капитальный ремонт ЛУПИНГ НОВОПСКОВ-ПЕТРОВСК, ДУ...
    589353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237428
    Оказание услуг пожарной охраны, в том числе тушение возникших пожаров и осуществление пожарно-профилактического обслуживания, локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (в том числе газового конденсата), проведение мероприятий по контролю за выполнением газоопасных работ и согласованию наряда-допуска на проведение газоопасных работ на опасных производственных объектах ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
    Оказание услуг пожарной охраны, в том числе тушение возникших пожаров и осуществление...
    594354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП202143
    Поставка электротехнической продукции
    Поставка электротехнической продукции
    595098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014544
    Поставка запасных частей для ручного инструмента для объекта строительства Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ручного инструмента для объекта строительства Дообустройство...
    595097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014545
    Выполнение буровзрывных работ на участках: 423 км - 518 км, 518 км - 613 км, 708 км - 803 км, в рамках реализации проекта: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1. Линейная часть», для нужд ООО "СТГ ТПС" (124 518,10 м3)
    Выполнение буровзрывных работ на участках: 423 км - 518 км, 518 км - 613 км, 708 км - 803 км,...
    595100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    56 033 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091040
    Поставка говядины крупнокусковой бескостной (замороженной).
    Поставка говядины крупнокусковой бескостной (замороженной).
    595051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    517 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211070004
    Поставка светильников
    Поставка светильников
    591750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    444 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091017
    Выполнение работ ПИР+СМР
    Выполнение работ ПИР+СМР
    595086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    240 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить