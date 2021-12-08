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Номер извещения
ГП112720
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3126
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Цыбульская Ирина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 14:00 GMT +308.12.2021 14:0008.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112720Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 14:0008.12.2021 14:0008.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112720Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
74.9
Документация лота
Кол-во: 17
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