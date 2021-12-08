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    Главная / Торги / Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.

    Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 14:0008.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112720Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112720

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_контроль_3D_сканирование_заготовки_лопасти_до_и_после_м.о..pdf

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    41_2011.011_Лопасть_РЧЗ_для_контроля.pdf

    Протокол_подведения_итогов_ГП112720.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 14:00 GMT +308.12.2021 14:0008.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112720Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 14:0008.12.2021 14:0008.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112720Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112720Подведение итогов не позднее Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112645/name/61bb209a449730.60282902

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по 3D сканированию заготовки детали Лопасть до и после механической обработки."

    Кол-во: 17

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