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    Главная / Торги / Выбор исполнителя по предоставлению (передаче) на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

    Выбор исполнителя по предоставлению (передаче) на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:5914.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908770Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению права на программного обеспечения для ЭВМ, предназначенного для разработки проектно-конструкторской документацииИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908770

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя по предоставлению (передаче) на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_документации___техническое_задание.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_документации___проект_договора.doc

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению права на программного обеспечения для ЭВМ, предназначенного для разработки проектно-конструкторской документации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908770Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению права на программного обеспечения для ЭВМ, предназначенного для разработки проектно-конструкторской документацииИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению права на программного обеспечения для ЭВМ, предназначенного для разработки проектно-конструкторской документации

    Начальная цена

    1 382 085,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114267/name/61bc6e11d8dd94.30956611

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 50.00000

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