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Номер извещения
32110908758
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме 03-333-2021 по отбору организации для продукции электротехнической
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
06.12.2021 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
smirnov@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции электротехнической
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции электротехнической
Начальная цена
291 454,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
27.90
27.90
Документация лота
Кол-во: 42
Кол-во: 450
Кол-во: 854
Кол-во: 800
Кол-во: 48
Кол-во: 400
Кол-во: 220
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 100
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