Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме 03-333-2021 по отбору организации для продукции электротехнической

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме 03-333-2021 по отбору организации для продукции электротехнической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции электротехническойВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908758

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-333-2021

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме 03-333-2021 по отбору организации для продукции электротехнической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях_03_333_2021.docx

    Приложение__1_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Проект_договора_МИ.docx

    Коммерческое_предложение__Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__МИ_03_333_2021.xlsx

    Приложение__2_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Техническая_часть_.xlsx

    Техническое_предложение__Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки__МИ_03_333_2021.docx

    Приложение__3_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях___Методика_анализа_и.docx

    Извещение_МИ_03_333_2021.docx

    Протокол_рассмотрения__оценки__сопоставления_и_подведения_итогов_03_333_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    smirnov@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции электротехнической

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908758Подведение итогов не позднее Поставка продукции электротехническойВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции электротехнической

    Начальная цена

    291 454,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111596/name/61b9eeb1b343d2.54183639

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой АВБШв 3х6"

    Кол-во: 42

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой NYM 2х2,5"

    Кол-во: 450

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой NYM 4х4"

    Кол-во: 854

    "Позиция 4"

    "Лента сигнальная Электра ЛСЭ 150 с логотипом Осторожно Кабель"

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 35-10-9"

    Кол-во: 48

    "Позиция 6"

    "Провод неизолированный А 25"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16"

    Кол-во: 220

    "Позиция 8"

    "Крюк SOT39"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Крюк КН-18 для изолятора ТФ-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Изолятор DIN желтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Колодка клеммная 1-2,5мм2 12 пар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 10-8-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Металлорукав Р3-ЦПнг-20 с протяжкой черный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой NYM 4х4"

    Кол-во: 100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087899
    Поставка запчастей к элегазовым выключателям ISF 35 кВ для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Ижевск
    Поставка запчастей к элегазовым выключателям ISF 35 кВ для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Ижевск
    594660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    485 115
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237312
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих изделий фирмы Samtec для изготовления оборудования АЭС
    594141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237302
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    Поставка электрических элементов для изготовления оборудования АЭС
    594089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237301
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы SIEMENS для изготовления оборудования АЭС
    594083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237299
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Apem для изготовления оборудования АЭС
    594068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237293
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    Поставка комплектующих фирмы Phoenix Contact для изготовления оборудования АЭС
    594048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070616
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1170/МИ - Поставка бытовой техники и офисного оборудования для нужд Акционерное общество...
    591995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    444 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить