Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующих

    Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующихСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка.xlsx

    Форма_для_заполнения.XLSX

    Форма_договора.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19320

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Vlasova@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующихСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112725Дата и время вскрытия заявок Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующихСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 19:0027.12.2021 19:0027.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112725Подведение итогов не позднее Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующихСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 19:0027.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112725Подведение итогов не позднее Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующихСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммуникационной аппаратуры и комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Motorola PMNN4102 оригинальный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Motorola PMNN4489 / PMNN4489A Аккумулятор оригинальный взрывобезопасный повышенной ёмкости стандарта TIA4950 для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000."

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Motorola NNTN8129 Взрывобезопасный FM аккумулятор для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000."

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Motorola RMN5052A Стандартная тангента-микрофон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Motorola RMN5050A Настольный микрофон"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110910537
    630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи
    630/07.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка оборудования для связи
    572437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 020 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП924192
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта строительства «Сети связи. Технологическая связь. ЦУС Броневая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. Участок км 332 – км 538 (1-я нитка). Этап 2.1»
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта...
    298565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2020 12:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № ГП151542
    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД...
    462534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.04.2021 17:00(GMT+03:00)
    62 815 353
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить