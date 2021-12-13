Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010101 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6

Все закупки и тендеры «ГСП-6» Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б Контактный телефон +7 881 24-29096 Факс Адрес электронной почты masiaginiv@gsp6.ru Ф.И.О. контактного лица Масягин Илья Владимирович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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