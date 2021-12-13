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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

    Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки_проект ОУ КГКМ.docx

    1. ТЗ на закупку расходников и услуги ТО Mercedes-Benz Arocs КГКМ.docx

    2. Технические требования к Продукции (КГКМ).xlsx

    1. ТЗ на закупку расходников и услуги ТО Mercedes-Benz Arocs КГКМ.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.docx

    Проект Договор на ТО и ремонт.docx

    Форма_КП_запчасти Mercedes-Benz Arocs КГКМ оригиналы.xlsx

    АП010101_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-6
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Контактный телефон

    +7 881 24-29096

    Факс

    Адрес электронной почты

    masiaginiv@gsp6.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Масягин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 16:0016.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010101Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010101Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-6»
    Все закупки и тендеры «ГСП-6»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.500

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114666/name/61bc9173ca94b0.98264851

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей и выполнение работ для ТС Mercedes-Benz Arocs для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО "ГСП-6"."

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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