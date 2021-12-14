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    Главная / Торги / Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X

    Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010099Дата и время окончания срока приема заявок Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.XСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0083332-357-2021

    Наименование закупки

    Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Юридический адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Почтовый адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Контактный телефон

    +7 812 448-24-01

    Адрес электронной почты

    tender-ito@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деменцов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010099Подведение итогов не позднее Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.XСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Адрес местонахождения

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

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