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Номер извещения
АП010099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Почтовый адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Контактный телефон
+7 812 448-24-01
Адрес электронной почты
tender-ito@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Деменцов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуги технической поддержки систем, реализованных на базе Infor WMS SCE 10.X
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Адрес местонахождения
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
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