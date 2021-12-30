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Номер извещения
ГП112788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продажа неликвидов (провода)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
3-65-21
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
dmitriy.ratnikov1@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ратников Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Королев
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Продажа неликвидов (провода)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2021 16:00 GMT +330.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112788Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидов (провода)Королев
Подведение итогов не позднее
11.01.2022 12:0011.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112788Подведение итогов не позднее продажа неликвидов (провода)Королев
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа неликвидов (провода)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
27.32
Документация лота
Кол-во: 31
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Кол-во: 226.4
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