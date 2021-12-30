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    Главная / Торги / продажа неликвидов (провода)

    продажа неликвидов (провода)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112788Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидов (провода)КоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112788

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продажа неликвидов (провода)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_7.xlsx

    ГП112788_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    3-65-21

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    dmitriy.ratnikov1@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ратников Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа неликвидов (провода)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 16:00 GMT +330.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112788Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидов (провода)Королев

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2022 12:0011.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112788Подведение итогов не позднее продажа неликвидов (провода)Королев

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 12:0011.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112788Подведение итогов не позднее продажа неликвидов (провода)Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа неликвидов (провода)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129230/name/61dbe2a00286f2.93383761

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель FRC-50-31"

    Кол-во: 31

    "Позиция 2"

    "Кабель КГ 2х2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Кабель КПЛМ 4х0,35"

    Кол-во: 507

    "Позиция 4"

    "Кабель КУПР 52х0.5"

    Кол-во: 480

    "Позиция 5"

    "Кабель КУПсЭВ (4х2х0,35)э-250"

    Кол-во: 5026

    "Позиция 6"

    "Кабель радиочастотный АВКТ-4"

    Кол-во: 331

    "Позиция 7"

    "Кабель радиочастотный РК50-2-12"

    Кол-во: 3008

    "Позиция 8"

    "Кабель радиочастотный РК50-2-21"

    Кол-во: 939

    "Позиция 9"

    "Кабель радиочастотный РК50-2-22 (ОС)"

    Кол-во: 3334.9

    "Позиция 10"

    "Кабель радиочастотный РК50-2-25"

    Кол-во: 70

    "Позиция 11"

    "Кабель радиочастотный РК50-3-21 ГОСТ11326.36-79"

    Кол-во: 393

    "Позиция 12"

    "Кабель радиочастотный РК50-3-29-С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Кабель радиочастотный РК50-4-47"

    Кол-во: 85

    "Позиция 14"

    "Кабель радиочастотный РК50-7-11 в/п"

    Кол-во: 247

    "Позиция 15"

    "Кабель радиочастотный РК50-7-58"

    Кол-во: 450

    "Позиция 16"

    "Кабель радиочастотный РК75-1-13"

    Кол-во: 16151.3

    "Позиция 17"

    "Кабель радиочастотный РК75-1-22"

    Кол-во: 43.4

    "Позиция 18"

    "Кабель радиочастотный РК75-2-21"

    Кол-во: 456

    "Позиция 19"

    "Кабель радиочастотный РК75-2-22"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 20"

    "Кабель радиочастотный РК75-4-12"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Кабель радиочастотный РК75-9-42"

    Кол-во: 39.5

    "Позиция 22"

    "Кабель управления КУПР 27х0,5"

    Кол-во: 294

    "Позиция 23"

    "Кабель управления КУПР-П 4х0,35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 24"

    "Провод (ОС)МК27-11 0,2; (МК 27-11 0,2) ТУ 16-505-779-80"

    Кол-во: 1224.7

    "Позиция 25"

    "Провод (ОС)МК27-11 0,35; (МК 27-11 0,35)"

    Кол-во: 226.4

    "Позиция 26"

    "Провод (ОС)МК27-11 0,75; (МК 27-11 0,75) ТУ16-505.779-80 ОСТ В 16 0.800.764-80"

    Кол-во: 9672.4

    "Позиция 27"

    "Провод (ОС)МКЭ27-11 0,35; (МКЭ 27-11 0,35)"

    Кол-во: 2942.7

    "Позиция 28"

    "Провод (ОС)МКЭ27-11 0,5; (МКЭ 27-11 0,5)"

    Кол-во: 1825

    "Позиция 29"

    "Провод (ОС)МС16-13 0,05"

    Кол-во: 3679.5

    "Позиция 30"

    "Провод (ОС)МСЭ16-13 2х0,35"

    Кол-во: 1407.3

    "Позиция 31"

    "Провод (ОС)МСЭ16-13 3х0,08"

    Кол-во: 50.5

    "Позиция 32"

    "Провод (ОС)МСЭ16-13 3х0,35"

    Кол-во: 9046.9

    "Позиция 33"

    "Провод (ОС)МСЭ16-33 0,08"

    Кол-во: 1867.9

    "Позиция 34"

    "Провод (ОС)МСЭ16-33 2х0,12"

    Кол-во: 21

    "Позиция 35"

    "Провод (ОС)ПЭМС 0,5 ТУ 16-502-009-82"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 36"

    "Провод (п/з)МКЭО26-16 0,08"

    Кол-во: 87.5

    "Позиция 37"

    "Провод БИФ 0,35"

    Кол-во: 300

    "Позиция 38"

    "Провод БИФ 0,75 ОС"

    Кол-во: 5255

    "Позиция 39"

    "Провод БИФЭ 2х0,35"

    Кол-во: 3235

    "Позиция 40"

    "Провод БПДО 1,5"

    Кол-во: 35

    "Позиция 41"

    "Провод КМВ 10х0,5"

    Кол-во: 862

    "Позиция 42"

    "Провод КМВ 2х0,75"

    Кол-во: 660

    "Позиция 43"

    "Провод МГТФ 1х0,14"

    Кол-во: 92.7

    "Позиция 44"

    "Провод МГТФЭ 0,12"

    Кол-во: 362

    "Позиция 45"

    "Провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ16-505.185-71"

    Кол-во: 8819

    "Позиция 46"

    "Провод МГТФЭ 2х0,12 ТУ16-505.185-71"

    Кол-во: 11605.6

    "Позиция 47"

    "провод МГШВ 0,5 ТУ 16-505.437-82"

    Кол-во: 284

    "Позиция 48"

    "Провод МГШВЭ 0,12"

    Кол-во: 1095

    "Позиция 49"

    "провод МГШВЭ 0,35 ТУ 16-505.437-82"

    Кол-во: 24909

    "Позиция 50"

    "провод мгшвэ 0,5 ТУ 16-505.437-82"

    Кол-во: 610

    "Позиция 51"

    "Провод МГШВЭ 2х0,5"

    Кол-во: 1031

    "Позиция 52"

    "Провод МГШВЭ 2х0,75"

    Кол-во: 534

    "Позиция 53"

    "провод мгшвэ 2х0.35 ТУ 16-505.437-82"

    Кол-во: 938

    "Позиция 54"

    "Провод МП37-12 0,12"

    Кол-во: 352

    "Позиция 55"

    "Провод МП37-12 0,2"

    Кол-во: 245.5

    "Позиция 56"

    "Провод МП37-12 0,35"

    Кол-во: 748

    "Позиция 57"

    "Провод МПКМЭ 0,35"

    Кол-во: 5696

    "Позиция 58"

    "Провод МПМ 0,12 п/з с,б"

    Кол-во: 234994.2

    "Позиция 59"

    "Провод МПМ 0,75"

    Кол-во: 1673

    "Позиция 60"

    "Провод МПМ 1,0"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 61"

    "Провод МПМ 1,5"

    Кол-во: 15154

    "Позиция 62"

    "Провод МПМУЭ 0,12"

    Кол-во: 14356

    "Позиция 63"

    "Провод МПМЭ 0,35"

    Кол-во: 6025

    "Позиция 64"

    "Провод МПМЭ 0,5"

    Кол-во: 110

    "Позиция 65"

    "Провод МПО33-11 0,35"

    Кол-во: 155.7

    "Позиция 66"

    "Провод МПО33-11 0,5"

    Кол-во: 116.5

    "Позиция 67"

    "Провод МПО33-11 0,75"

    Кол-во: 116.5

    "Позиция 68"

    "Провод МПЭ37-12 0,12"

    Кол-во: 300.6

    "Позиция 69"

    "Провод МПЭ37-12 0,2"

    Кол-во: 211

    "Позиция 70"

    "Провод МПЭ37-12 0,35"

    Кол-во: 307

    "Позиция 71"

    "Провод МПЭ37-12 0,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Провод МС16-12 0,12"

    Кол-во: 23794

    "Позиция 73"

    "Провод МС16-15 0,12"

    Кол-во: 149322.2

    "Позиция 74"

    "Провод МС16-15 0,35"

    Кол-во: 13642.9

    "Позиция 75"

    "Провод МС16-15 2х0,12"

    Кол-во: 1914.6

    "Позиция 76"

    "Провод МС16-15 2х0,20"

    Кол-во: 5064.1

    "Позиция 77"

    "Провод МС16-15 3х0,08"

    Кол-во: 1222

    "Позиция 78"

    "Провод МС26-15 0,08"

    Кол-во: 275.4

    "Позиция 79"

    "Провод МС26-15 п/з 2х0,12"

    Кол-во: 335.5

    "Позиция 80"

    "Провод МС26-15 п/з 3х0,08"

    Кол-во: 130.5

    "Позиция 81"

    "Провод МС26-15 п/з 3х0,12"

    Кол-во: 245.5

    "Позиция 82"

    "Провод МС26-15 п/з 3х0,5"

    Кол-во: 68.5

    "Позиция 83"

    "Провод МС26-15 п/з 4х0,5"

    Кол-во: 73

    "Позиция 84"

    "Провод МСЭ15-11 0,35"

    Кол-во: 204

    "Позиция 85"

    "Провод МСЭ16-12 0,08"

    Кол-во: 2811.4

    "Позиция 86"

    "Провод МСЭ16-12 3х0,35"

    Кол-во: 478.8

    "Позиция 87"

    "Провод МСЭ16-15 0,08"

    Кол-во: 1048

    "Позиция 88"

    "Провод МСЭ16-15 0,12"

    Кол-во: 5128.7

    "Позиция 89"

    "Провод МСЭ16-15 0,2"

    Кол-во: 1470.6

    "Позиция 90"

    "Провод МСЭ16-15 2х0,08"

    Кол-во: 2219.6

    "Позиция 91"

    "Провод МСЭ16-15 2х0,12"

    Кол-во: 23889

    "Позиция 92"

    "Провод МСЭ16-15 2х0,2"

    Кол-во: 10816.7

    "Позиция 93"

    "Провод МСЭ16-15 2х0,35"

    Кол-во: 7401

    "Позиция 94"

    "Провод МСЭ16-15 3х0,12"

    Кол-во: 1901

    "Позиция 95"

    "Провод МСЭ16-15 3х0,2"

    Кол-во: 1945.7

    "Позиция 96"

    "Провод МСЭ16-15 3х0,35"

    Кол-во: 5142.2

    "Позиция 97"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 0,12"

    Кол-во: 61

    "Позиция 98"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 0,2"

    Кол-во: 82.5

    "Позиция 99"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 0,35"

    Кол-во: 104.5

    "Позиция 100"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 2х0,12"

    Кол-во: 682

    "Позиция 101"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 2х0,5"

    Кол-во: 70

    "Позиция 102"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 3х0,08"

    Кол-во: 49

    "Позиция 103"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 3х0,12"

    Кол-во: 206.5

    "Позиция 104"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 3х0,2"

    Кол-во: 75

    "Позиция 105"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 3х0,35"

    Кол-во: 172.5

    "Позиция 106"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 3х0,5"

    Кол-во: 51.5

    "Позиция 107"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 4х0,08"

    Кол-во: 1922.3

    "Позиция 108"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 4х0,2"

    Кол-во: 312

    "Позиция 109"

    "Провод МСЭ26-15 п/з 4х0,35"

    Кол-во: 719.5

    "Позиция 110"

    "Провод МСЭО16-13 2х0,12"

    Кол-во: 750.4

    "Позиция 111"

    "Провод МСЭО16-13 2х0,35 п/з"

    Кол-во: 949.1

    "Позиция 112"

    "Провод МСЭО16-13 3х0,35"

    Кол-во: 961.5

    "Позиция 113"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 0,08"

    Кол-во: 122.2

    "Позиция 114"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 2х0,2"

    Кол-во: 670

    "Позиция 115"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 2х0,35"

    Кол-во: 79.5

    "Позиция 116"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 3х0,08"

    Кол-во: 126

    "Позиция 117"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 3х0,35"

    Кол-во: 71

    "Позиция 118"

    "Провод МСЭО26-15 п/з 3х0,5"

    Кол-во: 103

    "Позиция 119"

    "Провод ПВ-1 4,0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 120"

    "Провод ПВ-1 6,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 121"

    "Провод ПВ-3-380 0,75 желтый"

    Кол-во: 250

    "Позиция 122"

    "Провод ПВС 2х0,75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 123"

    "Провод ПТЛ-250 0,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 124"

    "Провод ПЭК 0,75"

    Кол-во: 7.4

    "Позиция 125"

    "Провод ПЭТ-155 0,56 ос"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 126"

    "Провод ПЭТВ-2 ф0,335"

    Кол-во: 1.43

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