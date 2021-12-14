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    Главная / Торги / Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

    Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908724Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPSПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3373-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    06.12.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__3373_2021.pdf

    Приложение___1_к_Технической_части___Перечень_автотранспорта.xlsx

    Приложение_к_Форме_1.2___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1.1___КП.docx

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.doc

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Приложение___2_Техническая_часть..docx

    Приложение___1___Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Вячеслав Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 17:0016.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908724Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPSПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по установке и настройке бортового оборудования системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

    Начальная цена

    1 047 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    62.03

    Услуги по управлению компьютерным оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111541/name/61b9e769a61cb2.32738665

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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