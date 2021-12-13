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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9289

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Mihail.Cherkasov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черкасов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 16:0013.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112715Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2022 16:0031.03.2022 16:0031.03.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112715Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.03.202231.03.2022 16:0031.03.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112715Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ФОРМА__3___Договор_рамочный__поставка_по_спецификациям_.docx

    01.02.2022

    ФОРМА__1___ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ.xlsx

    01.02.2022

    ФОРМА__2___Карточка_предприятия.doc

    01.02.2022

    1_._Информационное_сообщение.doc

    01.02.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод ПуГВ 1x6 мм2, желто-зеленый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0"

    Кол-во: 132

    "Позиция 4"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сечением: 1х6,0 мм2 Ж-З"

    Кол-во: 44

    "Позиция 5"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сечением: 1х1,0 мм2 Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сечением: 1х1,0 мм2 Ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой BBГнг(A)-FRLS сечением мм2: 3х2,5"

    Кол-во: 115

    "Позиция 8"

    "Кабель KПСЭнг(A)-FRLS сеч. 1x2x1,0"

    Кол-во: 37

    "Позиция 9"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сеч. 4,0 3-Ж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Кабель KПСЭнг(A)-FRLS сеч. 1x2x1,0"

    Кол-во: 144

    "Позиция 11"

    "Провод ПуГВнг(A)-LS сеч. 4,0 3-Ж"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Кабель KПСЭнг(A)-FRLS сеч. 1x2x1,0"

    Кол-во: 34

    "Позиция 13"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сеч. 4,0 3-Ж"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 1х2х1,0"

    Кол-во: 1428

    "Позиция 15"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сеч. 4,0"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 1х2х1,0"

    Кол-во: 65

    "Позиция 17"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS красный сеч .1,0К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS синий сеч .1,0 С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 2х2х1,0"

    Кол-во: 235

    "Позиция 20"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сеч. 4,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Кабель BБШвнг(A)-LS-1 сечением 3x6 (ок)"

    Кол-во: 435

    "Позиция 22"

    "Кабель BБШвнг(A)-LS-1 сечением 3x4 (ок)"

    Кол-во: 2236

    "Позиция 23"

    "Кабель BБШвнг(A)-LS-1 сечением Зх2,5(ок)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS сечением 5х95мк (N, РЕ)"

    Кол-во: 148

    "Позиция 25"

    "Провод ПуГВнг(A)-LS сечением 1x6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS сечением 4х1,0"

    Кол-во: 467

    "Позиция 27"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS сечением 2х2х1,0"

    Кол-во: 1587

    "Позиция 28"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS сечением 4х2х1,0"

    Кол-во: 467

    "Позиция 29"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS сеч. 4,0"

    Кол-во: 170

    "Позиция 30"

    "Кабель КуПе-ОЭнг(А)-FRLS сечением 1х2x1,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Контактный сигнальный кабель 40-40 - для проводного подключения аналоговых сигналов со стороны распределительной панели, длиной 15м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS Красный сеч .1,0К"

    Кол-во: 130

    "Позиция 33"

    "Провод ПуГВнг(А)-LS Синий сеч .1,0 С"

    Кол-во: 65

    "Позиция 34"

    "Кабель КВБбШнг 7x1.5-0,66"

    Кол-во: 80

    "Позиция 35"

    "Кабель ВБбШнг 5х6-0,66"

    Кол-во: 250

    "Позиция 36"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 5х35ок(N, PE)-1"

    Кол-во: 0.15

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