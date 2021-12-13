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Номер извещения
ГП112715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 15:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9289
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Mihail.Cherkasov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черкасов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 16:0013.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112715Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.03.2022 16:0031.03.2022 16:0031.03.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112715Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукцииСанкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
27.32.1
Документация лота
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 132
Кол-во: 44
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 115
Кол-во: 37
Кол-во: 5
Кол-во: 144
Кол-во: 40
Кол-во: 34
Кол-во: 5
Кол-во: 1428
Кол-во: 28
Кол-во: 65
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 235
Кол-во: 6
Кол-во: 435
Кол-во: 2236
Кол-во: 24
Кол-во: 148
Кол-во: 50
Кол-во: 467
Кол-во: 1587
Кол-во: 467
Кол-во: 170
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 130
Кол-во: 65
Кол-во: 80
Кол-во: 250
Кол-во: 0.15
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