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    Главная / Торги / ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2 согласно БП МТР 2022

    ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2 согласно БП МТР 2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112717Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2 согласно БП МТР 2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.pdf

    Квалификационная_Анкета_Претендента__Приложение__2_.doc

    Расчет_стоимости_Оборудования__Товара___Приложение__1_.xlsx

    Проект_Договора.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-07

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    LFedoseeva@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеева Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112717Дата и время окончания срока приема заявок ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 10:0020.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112717Дата и время вскрытия заявок ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 10:0030.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112717Подведение итогов не позднее ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 10:0030.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112717Подведение итогов не позднее ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИП к компрессорному оборудованию 295ГЦ2"согласно БП МТР 2022

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент сепарационный ГПР 1985.00.000"

    Кол-во: 69

    "Позиция 2"

    "Мембрана разрывная № 4538 Тип МР-2, Ду 50 (диаметр рабочий 60мм, диаметр габаритный 87 мм) Материал 12Х18Н10Т + фторопласт. Р 4,0-5,0 изг. лаборатория МПУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Мембрана разрывная №4756.2014-045. Ду32, Д раб. 50мм, Д габ. 70мм, Материал Никель НП-2, Р 25,0-26,4 изг. лаборатория МПУ (для МИЖУ-16-2,2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Мембрана разрывная для МИЖУ (ВТ-KUB-1 DN 25 PN 40)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Диафрагма РДС-ПС-01 (ЗИ7 016.018)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шайба стопорная с носком 10.02. Ст3сп.019 (D1-13,0мм, D2-19,0мм)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 7"

    "Шайба стопорная с носком 10.02. Ст3сп.019 (D1-10,5мм, D2-17,0мм)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Мембрана (в комплекте с пружиной) FKM к клапану электромагнитному SMART55633 DN15 G1/2" PN10 FKM AC220V IP65. Изготовитель: "Smart Hydrodynamic Systems""

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Клапан электромагнитный SMART55633 DN15 G1/2" PN10 FKM AC220V IP65. Изготовитель: "Smart Hydrodynamic Systems""

    Кол-во: 1

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