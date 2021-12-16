Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»

    Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 13:0016.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»ЭнгельсПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Юридический адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Почтовый адрес

    413111, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельс, проспект Ф. Энгельса, 207

    Контактный телефон

    +7 927 168-56-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    y.marochkina@fj-volga.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Энгельс

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 13:00 GMT +316.12.2021 13:0016.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 13:0020.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112716Подведение итогов не позднее Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112716Подведение итогов не позднее Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»Энгельс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислоты соляной синтетической ООО «ФракДжет-Волга»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Информационной картой и приложениями к ней, в том числе Техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА
    Все закупки и тендеры ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА

    Адрес местонахождения

    413111, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 207,

    413111, РФ, Саратовская обл., г.Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, д. 207

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.112

    Кислота соляная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота соляная синтетическая марки А 35%"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Кислота соляная синтетическая марки Б 31,5- 33%"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014545
    Выполнение буровзрывных работ на участках: 423 км - 518 км, 518 км - 613 км, 708 км - 803 км, в рамках реализации проекта: «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 1. Линейная часть», для нужд ООО "СТГ ТПС" (124 518,10 м3)
    Выполнение буровзрывных работ на участках: 423 км - 518 км, 518 км - 613 км, 708 км - 803 км,...
    595100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    56 033 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014544
    Поставка запасных частей для ручного инструмента для объекта строительства Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запасных частей для ручного инструмента для объекта строительства Дообустройство...
    595097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос цен (за единицу) № 32211091040
    Поставка говядины крупнокусковой бескостной (замороженной).
    Поставка говядины крупнокусковой бескостной (замороженной).
    595051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос цен (за единицу)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    517 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211070004
    Поставка светильников
    Поставка светильников
    591750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    444 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211091017
    Выполнение работ ПИР+СМР
    Выполнение работ ПИР+СМР
    595086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    240 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014543
    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объектов строительства Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объектов строительства Харасавэйского ГКМ для нужд...
    595092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП202141
    Поставка обсадных, электросварных труб с внутренним и наружным покрытием в Новосибирскую область
    Поставка обсадных, электросварных труб с внутренним и наружным покрытием в Новосибирскую...
    595084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014542
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей IVECO-AMT 733910 (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей IVECO-AMT 733910 (Сила Сибири...
    595090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить