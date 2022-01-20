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    Главная / Торги / ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

    ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112718Дата и время окончания срока приема заявок ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГСМ_2022г..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-32

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Shuvaev.Vladimir@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуваев Владимир Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2022 17:00 GMT +320.01.2022 17:0020.01.2022 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112718Дата и время окончания срока приема заявок ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2022 14:0021.01.2022 14:0021.01.2022 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112718Дата и время вскрытия заявок ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 09:0031.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112718Подведение итогов не позднее ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112718Подведение итогов не позднее ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАКУПКА ГСМ на 2022 год. Оплата по факту поставки-60 дней. Безусловное подписание нашей формы договора!!! Базис поставки г. Новый Уренгой, Западная промзона панель Е, база ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ". Позиции из списка не удалять, кол-во не менять! если не предлагаете цену, оставляйте строки пустыми. Лот делимый. В случае необходимости, аналоги указывайте в колонке "Примечания". заполняется только столбец цена за ед. БЕЗ НДС!!!! С заполненной таблицей/предложением обязательно необходимо подгрузить сопроводительное письмо.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСМ на 2022г."

    Кол-во:

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