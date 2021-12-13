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Номер извещения
АП010095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-41 доб. 2861
Факс
--
Адрес электронной почты
medvedevko@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Константин Олегович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010095Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 23:0016.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010095Подведение итогов не позднее Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.12.202116.12.2021 23:0016.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010095Подведение итогов не позднее Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Тягача лесовозного с прицепом на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 1 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
H
Документация лота
Кол-во: 1
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