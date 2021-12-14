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    Главная / Торги / Выбор исполнителя услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г. Воткинске (3 лота)

    Выбор исполнителя услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г. Воткинске (3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:5914.12.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908680Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей ШарканИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г. Воткинске (3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.docx

    приложение_1_к_документации___проект_договора_1_лот_Дебесы.docx

    приложение_1_к_документации___проект_договора_2_лот_Игра.docx

    Документация.docx

    Извещение.doc

    приложение_1_к_документации___проект_договора_3_лот_Шаркан.docx

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дебёсы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908680Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей ДебёсыИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Дебёсы

    Начальная цена

    178 672,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114315/name/61bc712403b618.00961174

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Игра

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908680Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей ИграИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Игра

    Начальная цена

    243 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114330/name/61bc71bccf4ad5.93373314

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шаркан

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 13:0017.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908680Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей ШарканИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Шаркан

    Начальная цена

    378 840,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114338/name/61bc727e639e54.81324773

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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