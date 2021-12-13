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    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского края, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию по вопросу обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов (от 02.05.2021 № Пр-753, п. 8).

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского края, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию по вопросу обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов (от 02.05.2021 № Пр-753, п. 8).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:3013.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908644Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского краяПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908644

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского края, в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию по вопросу обеспечения до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов (от 02.05.2021 № Пр-753, п. 8).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_373_2021_МИ.doc

    Извещение_373_2021_МИ.doc

    Документация_373_2021_МИ.docx

    Приложение___2___Техническая_часть.zip

    Приложение___3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение___1___Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского края

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908644Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского краяПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ по строительству наружных газопроводов от сети газораспределения до границ земельных участков, расположенных на территории Пермского края

    Начальная цена

    150 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113394/name/61bc1448a8f491.36945258

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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