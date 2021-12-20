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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ) для АО «Мессояханефтегаз» на 2022-2026 годы

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ) для АО «Мессояханефтегаз» на 2022-2026 годы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010093Дата и время окончания срока приема заявок Выработка электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ)ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0064408-204-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по выработке электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ) для АО «Мессояханефтегаз» на 2022-2026 годы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4676

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карамашева Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выработка электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010093Дата и время окончания срока приема заявок Выработка электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ)Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выработка электроэнергии сторонним производителем (установками с дизельными двигателями внутреннего сгорания (ДГУ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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