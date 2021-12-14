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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке средств измерений

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908581Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измеренийКурскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908581

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    274-УСЛ/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    274_УСЛ_2021___Извещение.doc

    274_УСЛ_2021___Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    274_УСЛ_2021___Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    274_УСЛ_2021___Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    274_УСЛ_2021___Проект_договора.doc

    274_УСЛ_2021___Техническое_задание.rar

    274_УСЛ_2021___Документация.docx

    274_УСЛ_2021___Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Юридический адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Контактный телефон

    +7 4712 39-99-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.hodanenok@kurskgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходаненок Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Курск

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908581Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измеренийКурск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке средств измерений

    Начальная цена

    1 729 067,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Адрес местонахождения

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109870/name/61b869ddece746.58203196

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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