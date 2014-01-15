ОЗП №74/П на право заключения договора на проведение пусконаладочных работ и испытания по системе топливоподачи двух энергоблоков №№ 8,9 Черепетской ГРЭС.Моск. ф-л ЭНЕКС (ОАО) объявляет о проведении процедуры ОЗП №74/П и приглашает подавать свои предложения на право заключения договора на проведение пусконаладочных работ и испытания по системе топливоподачи двух энергоблоков №№ 8,9 Черепетской ГРЭС. (Пусконаладочные работы)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП312210 Уникальный номер закупки 74-П Номер закупки Наименование закупки ОЗП №74/П на право заключения договора на проведение пусконаладочных работ и испытания по системе топливоподачи двух энергоблоков №№ 8,9 Черепетской ГРЭС.Моск. ф-л ЭНЕКС (ОАО) объявляет о проведении процедуры ОЗП №74/П и приглашает подавать свои предложения на право заключения договора на проведение пусконаладочных работ и испытания по системе топливоподачи двух энергоблоков №№ 8,9 Черепетской ГРЭС. (Пусконаладочные работы) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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