Поставка Автоцистерн для питьевой воды на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 4 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010090 Уникальный номер закупки Номер закупки 21-01383 Наименование закупки Поставка Автоцистерн для питьевой воды на шасси Урал NEXT (или аналог) на объект строительства «Обустройство Ковыктинского ГКМ (Этап 6) УКПГ-3» в кол-ве 4 ед. для нужд АО «Ленгазспецстрой» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-07-41 доб. 2861 Факс -- Адрес электронной почты medvedevko@gsprom.ru Ф.И.О. контактного лица Медведев Константин Олегович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru