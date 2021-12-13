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Номер извещения
32110908538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок №89 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования в 2022 году, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 15:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 454
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
alysov_dv@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования
Начальная цена
648 786,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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