КО №6869 - Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой вспомогательного оборудования по объекту: «Установка двух подогревателей Москворецкой воды для подогрева исходной воды для водоподготовки» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G21P200936)