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    Главная / Торги / КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100761)

    КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100761)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110908525Дата и время окончания срока приема заявок КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-20 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100761)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110908525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100761)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6851_1_213_МЭ_КО_13.01.2022.zip

    Документация и извещение

    Перенос_ДПИ_КО_6851_на_19.01.2022.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 441

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    apotemkin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемкин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-20 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100761)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.01.202219.01.2022 23:5919.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110908525Подведение итогов не позднее КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-20 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100761)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-20 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100761)

    Начальная цена

    58 764 588,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Мосэнерго
    Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133631/name/61e50eb4e2dbb0.59577790

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №6851 - Выполнение строительно-монтажных работ в части устройства дополнительных опорных конструкций и площадок обслуживания, антикоррозионной защиты смонтированных конструкций, покраске наружной поверхности по объекту: «Техническое перевооружение дымовой трубы № 5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» для нужд ТЭЦ-20 филиала ПАО "Мосэнерго" (G22P100761)"

    Кол-во: 1

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